Marcelo Brás deixa o Rio Branco-AC; Chicão assume interinamente

Marcelo Brás não é mais técnico do Rio Branco. O treinador foi demitido após uma reunião ocorrida na tarde dessa quinta-feira (14), no CT José de Melo, envolvendo o presidente do clube, Valdemar Neto, e o profissional. A saída do técnico foi confirmada por Valdemar Neto ao ge na manhã desta sexta-feira.

O estopim para a saída do treinador está relacionado aos resultados ruins colecionado pelo Estrelão durante a disputa do returno do Campeonato Acreano. A derrota no meio de semana para a Adesg por 2 a 1 foi a gota d’água para a decisão do presidente estrelado Valdemar Neto. O resultado adverso para o Leão guiomarense acabou de vez com as esperanças de calendário cheio para a temporada 2023.

De acordo com Valdemar Neto, o auxiliar técnico Chicão vai comandar o Estrelão no início do Campeonato Brasileiro da Série D. O Rio Branco-AC tem estreia programada para a segunda-feira (18) contra o Trem-AP, no estádio Zerão, em Macapá, às 20h15 (de Brasília).

A respeito do nome do próximo comandante estrelado, Valdemar Neto, explicou para o ge que nenhum nome está ainda na pauta para substituir Marcelo Brás. O dirigente confirmou ainda que alguns jogadores serão dispensados do elenco nos próximos dias, não confirmando o número exato de dispensas, mas aproximadamente quatro atletas irão deixar o clube.

Marcelo Brás foi efetivado como técnico do Rio Branco-AC no fim do mês de agosto de 2021, após a saída do treinador Irani de Almeida. Ele conduziu o Estrelão ao título estadual da temporada passada, mas não teve sucesso nas disputas da Copa Verde 2021, e Copa do Brasil e estadual da temporada 2022. Em 17 jogos à frente do Alvirrubro obteve sete vitórias, três empates e sete derrotas, com 21 gols marcados e 18 sofridos, um aproveitamento de 47,05%.

Desempenho de Marcelo Brás no comando do Rio Branco-AC por competição

CAMPEONATO ACREANO 2021

Jogos: 6

Vitórias: 4

Empates: –

Derrota: 2

Gols marcados: 9

Gols sofridos: 6

Aproveitamento: 66,6%

COPA VERDE 2021

Jogos: 1

Vitórias: –

Empates: –

Derrotas: 1

Gols marcados: 1

Gols sofridos: 4

Aproveitamento: –

COPA DO BRASIL 2022

Jogos: 1

Vitória: –

Empate: 1

Derrota: –

Gols marcados: –

Gols sofridos: –

Aproveitamento: 33,3%

CAMPEONATO ACREANO 2022

Jogos: 9

Vitórias: 3

Empates: 2

Derrotas: 4

Gols marcados: 11

Gols sofridos: 8

Aproveitamento: 40,74%