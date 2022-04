Marido de Jojo revela vida sexual com a cantora: ‘Duas, três vezes por dia’

O militar Lucas Souza, marido da cantora Jojo Todynho, interagiu com os fãs na tarde de hoje. No Instagram, Lucas abriu uma caixinha de perguntas e prometeu sanar algumas curiosidades.

“Vou responder, prometo responder algumas. Hoje estou simpático e a fim de conversar, aproveitem! Mandem umas perguntas legais!”, pediu ele.

Um seguidor, então, perguntou:

“Você tem medo de ter filhos com a Jojo porque ela é negra e você branco. Qual é a sua opinião?”.

O galã respondeu:

“Nunca tive distinção entre pessoa branca, parda ou negra, eu jamais teria medo de ter filho com a Jojo. Eu acho que seria lindo, até porque o Brasil é um país que mesclou raças, cores. Nosso filho com certeza vai ser lindo. Jamais teria medo de ter filho com ela. Até achei um absurdo essa pergunta. Esse tipo de preconceito de cor não consigo entender. Nunca diferenciei pessoas brancas e negras”, afirmou.

Em seguida, outra pessoa quis saber como Lucas lida com ataques de haters:

“No começo, eu estava tentando fechar os olhos, não estava querendo ver e não via muita coisa, só que depois começou a intensificar e o que me derrubou foi quando meu pai biológico foi para a internet e falou muita coisa fora do contexto, muita mentira, e isso me abalou. Muita gente comprou a ideia dele e isso afetou o meu psicológico. Procurei ajuda, fiz sessão de terapia e fiquei tranquilo, zero estresse. Aprendi, não leio comentário, não vejo postagem, não vejo nada. Tem dia que eu nem entro no meu Instagram, fico afastado”.

Questionado se ainda mora em Curitiba, ele explicou:

“Ainda estou trabalhando em Curitiba, mas acredito que até sexta-feira que vem, se der tudo certo, vou para o Rio de Janeiro, mas tenho um período de trânsito, como mudei de região, são 30 dias, tenho esse período de adaptação no Rio, vou correr atrás da minha faculdade e eu a Jojo vamos fazer um projeto bem legal, que vão ser 30 dias de foco no treino, na dieta, vamos ter orientação médica, vamos gravar para mostrar para vocês. E aí vai ser um negócio bem maneiro. Meu foco vai ser definir mais o corpo, ganhar um pouco de massa muscular e a Jô quer emagrecer”.

Outro, por sua vez, perguntou ao militar se ele quer que Jojo emagreça. Lucas foi direto:

“Não, esse projeto que a gente está fazendo é para buscar qualidade de vida. Para mim a Jojo está gostosa para c*r*lho! Não mudaria nada nela! Eu gosto dela assim, mas imagina ela mais magra. Ela vai dar trabalho, porque assim ela quer duas, três vezes por dia e todo santo dia. Não cumpriu a responsabilidade ali, ela fica p*ta”.

“Vou contar uma coisa para vocês que ela vai ficar brava comigo… Antes de eu conhecer ela e quando ela ficou mais famosa, comecei a acompanhá-la na rede social, abri um site famoso que os adolescentes conhecem, e tinham uns vídeos dela. Toda hora eu homenageava ela, ela era a mulher mais homenageada… Homenageava ela mais antes do que agora. Eu tinha muita vontade de pegar ela e, do nada, ela aparece no mesmo local que eu, conversando comigo e dando ideia. Falei: ‘cara, não vou perder essa oportunidade’ e a gente ficou. Parecia cena de filme, tudo o que eu estava pensando aconteceu”, revelou.