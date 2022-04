No Twitter, durante a transmissão, os internautas se emocionaram com a presença da artista brasileira no telão da premiação.

“A dor que eu senti quando apareceu a foto da Marília Mendonça no telão do Grammy, eu ainda não acredito que ela se foi”, disse um fã. “Marília Mendonça sendo homenageada no Grammy. Que saudade a rainha da sofrência faz!”, escreveu outro.

Por outro lado, internautas também criticaram o Grammy por não terem homenageado também Elza Soares, que morreu em janeiro deste ano.