Michelle fala sobre situação da maternidade e diz que há medicamentos em falta nas unidades

Durante a sessão desta terça-feira (26) na Câmara Municipal de Rio Branco, a vereadora Michelle Melo (PDT) pediu providências do Governo do Estado em relação à situação de mulheres que estão dando à luz na Maternidade Bárbara Heliodora.

A parlamentar lembrou do caso divulgado pela imprensa ainda neste fim de semana, mostrando uma mãe que teve o bebê em um colchonete, no chão do hospital.

“Sou mulher, mãe e médica. Por lei, merecemos um tratamento humano e não indigno como o tratamento que essas mulheres estão recebendo em seu momento mais especial”, disse a vereadora.

“Me sinto indignada com essa situação. Governador, faça alguma coisa com urgência, por favor”, continuou.

O executivo já anunciou na semana passada a construção da nova maternidade de Rio Branco e divulgou o projeto pronto na Agência de Notícias do Acre. Além da situação, Melo fez questão de abordar a falta de medicamentos nas unidades de saúde da capital acreana e do Estado, mostrando a lista de fármacos que não estão disponíveis.