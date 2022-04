Morre dona Aluisa Marques, mãe do diretor da Casa Civil Jefson Dourado

Morreu na tarde desta terça-feira (5), em Rio Branco, a aposentada Aluisa Marques Dourado, mãe do diretor da Casa Civil, Jefson Dourado.

A informação foi dada pela equipe do governo, por meio da página oficial do governador Gladson Cameli.

Em nota, o chefe do executivo prestou condolências ao jornalista e à família.

“O Governo do Estado do Acre lamenta profundamente o falecimento da senhora Aluisa Marques Dourado, mãe do Diretor da Casa Civil Jefson Dourado, ocorrido nesta terça-feira, 05. Neste momento de profunda dor e sofrimento, que Deus conceda o consolo à família diante de tão grande perda”, destacou.

Aluisa era casada com o Seu Laurindo, companheiro de décadas da aposentada.