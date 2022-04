Musa da Unidos da Tijuca recria fantasia usada por Xuxa há 40 anos

Ariane Rocha, musa da Unidos da Tijuca no Carnaval 2022, afirmou estar “vivendo um sonho”. Aos 27 anos de idade e moradora do Morro do Vidigal, a passista ingressou no mundo do samba no concurso Musa do Caldeirão do Huck quando tinha 18 anos. Ela decidiu recriar um look usado por Xuxa em um ensaio fotográfico para o Carnaval de 1982.

“Meu sonho era ser uma das paquitas da Xuxa. Ela é um ídolo para mim. Sempre pensei em homenagear essa a Rainha dos Baixinhos, que marcou a minha infância e de muita gente”, afirmou para Quem. Pronta para os desfiles na Sapucaí, a musa falou sobre o trabalho e o cuidado com o corpo. “Estou fazendo uma dieta rigorosa e fazendo funcional na praia. É um treino bem intenso e trabalha a resistência, o que é importante para aguentar o ritmo dos ensaios e desfile, além de tonificar bem o corpo. Também faço tratamentos estéticos e muita malhação.” Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ari Camone (@arianerochareal)