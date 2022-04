Narciso Mendes: ‘As eleições deste ano só irão piorar o nosso ambiente político’

Até chego a crer que no interior das nossas casas penitenciárias quando os aprisionados têm a oportunidade de se encontrarem, tratam-se numa linguagem menos agressiva quando comparadas com as utilizadas pelos nossos potenciais candidatos à presidente da República. A desqualificação moral e política tem sido a tônica entre eles, e o pior: tornadas públicas nos nossos principais meio de comunicação, sobretudo nas nossas redes sociais.

Genocida, ladrão, terrorista, chefe de quadrilhas entre outras adjetivações tem sido uma constante. Do desemprego, da inflação, da violência pública, da baixíssima qualidade do nosso ensino público, dos 660.000 brasileiros mortos pela Covid-19, entre outras mazelas do nosso cotidiano pouco ou nada ouvimos falar.

Daí a pergunta que não pode calar: é para isto que serve a política? Certamente não, mas infelizmente esta tem sido a nossa realidade. E o mais grave, a tendência é piorar, posto que, a polarização Lula/Bolsanaro, ao que tudo nos leva a crer, estará na “Gran Finale”, ou mais precisamente, disputará o segundo turno nas próximas eleições, isto porque, os candidatos da chamada terceira via chegam a ignorar a própria matemática eleitoral ou então desacreditam nos institutos de pesquisas, mesmo naqueles que já se revelaram confiáveis.

Falta menos de seis meses para escolhermos que nos governará no quadriênio 2023/2026 enquanto isto os presidenciáveis e suas torcidas se agridem mutuamente e numa linguagem cada vez mais grotesca. Nenhuma deles consegue pregar o voto a favor, sempre o voto contra, sobretudo, conta Lula e contra Bolsonaro, pelas cômodas posições sugeridas pelas pesquisas.

Em relação ao presidenciável Ciro Gomes, a despeito de sua vasta experiência, não me parece que a tática que vem utilizando lhes venha ser útil, ao tempo em que busca abater os dois monstros de uma única vez, isto porque, existindo o segundo turno, bastaria abater um dos dois, e não os dois ao mesmo tempo.

Em relação a 3ª via, da qual o próprio Ciro Gomes nega-se a participar, taticamente, os seus pré-candidatos estão equivocados, pois o tempo conspira contra eles, pois deixar para o dia 18 de maio a definição de quem venha ser o candidato, e único, não garante que isto posso acontecer. Vide o que aconteceu com as prévias do PSDB, na qual o candidato derrotado, Eduardo Leite, vive conspirando contra a candidatura vencedora, a do ex-governador de São Paulo, João Dória.

Por tudo isto e algo mais, antevejo que as eleições deste ano só irá piorar o nosso ambiente político, vença quem vencer, até porque, para quebrar a polarização Lula/Bolsonaro já não há mais tempo.