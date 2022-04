No AC, mais de 3,5 mil candidatos farão prova no domingo para trabalhar no Censo Demográfico 2022

As provas do processo seletivo simplificado do Censo Demográfico 2022 serão aplicadas no próximo domingo (10) no período da manhã para os candidatos às vagas de recenseador e no período da tarde para os candidatos à agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS). O cartão de confirmação da inscrição com local de prova está disponível no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A recomendação é que o candidato chegue, pelo menos, uma hora antes do início da prova.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) oferece 680 vagas para recenseador, 79 vagas para agente censitário supervisor (ACS) e 27 para agente censitário municipal (ACM). A coleta do Censo começa no primeiro dia de agosto.

Horário das provas

A prova para recenseador será aplicada às 9h (horário de Brasília) e 7 horas da manhã no horário do Acre, terá três horas de duração. Os candidatos farão uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões, divididas em 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos.

Já os candidatos a ACM e ACS farão as provas no período da tarde. Elas serão aplicadas às 14h30 (horário de Brasília) e 12h30 horário do Acre, terão duração de 3h30. O exame terá 60 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos.

Para realização da prova, o candidato deve levar comprovante de inscrição, um documento de identidade original com foto e caneta esferográfica de cor preta ou azul, fabricada em material transparente. Além disso, o candidato deve seguir os protocolos sanitários contra a Covid-19 estabelecidos por cada cidade. O candidato que descumprir as orientações previstas no edital será eliminado.

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia seguinte à aplicação das provas no site da FGV, já o resultado final está previsto para o dia 20 de maio.

Conteúdo

O conteúdo da prova está detalhado no edital. O IBGE disponibilizou uma apostila de conhecimentos técnicos para que o candidato tenha acesso às informações necessárias para responder às questões sobre a operação censitária. A apostila e o Código de Ética do IBGE estão disponíveis no site da FGV.

IBGE vai visitar mais de 70 milhões de domicílios em 2022

A partir de 1 de agosto, mais de 213 milhões de habitantes, em mais de 70 milhões de domicílios, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país. O Censo revelará as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo. Realizada a cada dez anos, a pesquisa é a principal fonte de referência sobre as condições de vida da população em todos os municípios do país.