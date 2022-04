No AC, Sindicato dos Jornalistas promove assembleia geral para discussão sobre reajuste salarial e metas para 2022

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac) realiza na próxima semana uma assembleia geral que visa a discussão de pautas que nortearão a categoria no ano de 2022. Dentre os pontos, destacam-se a questão do piso salarial, além de campeonatos e da construção de um espaço físico.

Segundo o presidente do Sinjac, Luiz Cordeiro, há mais de seis anos os jornalistas não têm reajustes salariais. No entanto, de acordo com ele, “este mês estamos começando as negociações já que a nossa data base é agora em maio”.

Além deste tópico, outra meta do Sinjac está em discutir mudanças no estatuto da categoria e em colocar representações em municípios como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Brasiléia, onde há um número considerável de jornalistas atuantes.

Cordeiro, que fala sobre a missão de fortalecer a categoria, destacou ainda que uma das prioridades é com relação ao espaço físico que a categoria ainda não tem.

“A nossa intenção é trabalhar parcerias com órgãos governamentais e não-governamentais para a construção da nossa sede própria e essa pra mim é a pauta número um. Precisamos ter um lugar nosso para termos um endereço que até hoje não temos, e isso me envergonha até de falar”, frisou, lembrando que o Sinjac existe desde a década de 1980.

Outras metas como campeonatos entre jornalistas e reativação de premiações estão elencadas como pautas para pô-las em prática neste ano.

“Vamos voltar também com o nosso campeonato da imprensa que paralisou devido a Covid. Este ano, vamos tentar inovar trazendo também as nossas jornalistas para participar desse campeonato […] outra coisa que a diretória também está trabalhando este ano é com relação o nosso prêmio de final de ano que era o Chalub Leite estamos pensando no prêmio Sinjac de Jornalismo”, complementou.