No Acre, entidades do Taekwondo promovem eventos especiais neste fim de semana; confira!

A Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) juntamente com a Federação Acreana de Taekwondo (FETEAC) promove a partir de hoje dia 23 e 24, três grandes eventos esportivos deste esporte olímpico em nosso Estado, sendo que dia 23 acontecerá exames de graduação para Mestres na categoria 5º e 7º dan e um curso de arbitragem que será oferecido aos praticantes deste esporte que acontecerá no ginásio do colégio meta. Já no dia 24 acontece o IV Campeonato Estadual de Taekwondo que também será realizado na quadra do colégio meta que terá início a partir das oito horas da manhã. O objetivo é analisar o condicionamento técnico destes atletas e prepará-los para participarem do campeonato brasileiro de taekwondo.

OS MESTRES

Os cinco Mestres que farão exames de graduação para 5º dan que será realizado dia 23 (sábado) às 18 horas na Academia Juca de Taekwondo são: Iwan Iwamoto, Mestre André Luíz, André Lucas e Mestre Jocylei Braga já o Mestre Francisco Glauco de Araújo fará exame para 7º dan. A banca da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) liderada pelo grão-mestre amapaense Alberto Cavalcante Maciel Junior, promete que fará uma avaliação extremamente criteriosa considerando todos os critérios exigidos pela Confederação Brasileira de Taekwondo. Vale ressaltar que todos estes quatro mestres que farão exames de graduação, foram alunos do grande Mestre José Carlos Gomes Guimarães (Mestre Juca) considerado o introdutor do taekwondo no Estado do Acre.