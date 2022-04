Prefeitura de Rio Branco realiza capacitação sobre atendimento e acolhimento à população LGBTQIA+

Durante a tarde do dia 31, a prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e Departamento de Promoção de Direitos (DPD), em parceria com a Fundação Garibaldi Brasil (FGB) realizou no auditório do Palácio da Justiça uma roda de conversa com o tema Acolhimento e Atendimento à População LGBTQIA+. A data foi escolhida em alusão ao Dia Internacional da Visibilidade Trans.

O evento que contou com a presença dos servidores e comunidade, tem como proposta promover uma capacitação aos funcionários públicos em quesitos de atendimento, sem fazer nenhum tipo de descriminação e/ou violar os direitos humanos.

A roda também foi para ouvir as necessidades e dificuldades da comunidade. Para Rila Freze, diretora de Direitos Humanos do município, esse momento é muito importante para entender quais direitos devem ser trabalhados e melhorados.

“Além de discutir as políticas públicas, também verificamos as necessidades. Durante essa conversa já identificamos uma necessidade básica de saúde, então a gente vai poder trabalhar e encima disso. E também tem a conscientização e do preparo dos nossos servidores, para que possam trabalhar e atender essas pessoas da melhor forma e com respeito”, informa Rila.

A assistência social está trabalhando na linha de frente no atendimento e acolhimento ao público, esse momento serve para entender a diversidade e como respeita-las. “A capacitação é para que nos, servidores, possamos ter a consciência de saber lidar corretamente com a comunidade LGBTQIA+ e que assim, eles possam se sentir bem acolhidos pelo município”, comenta Rodrigo Martins, assessor técnico do DPD

Os convidados para a roda são mulheres e homem trans, que lidam todos os dias com situações de preconceito e descaso social. Durante a conversa, além de explicar e tirar dúvidas, também compartilharam suas histórias vidas.

Neyele Brilhos, primeira radialista, jornalista e publicitaria trans do estado do Acre, conta o espaço que a prefeitura abriu serve como exemplo para contexto de municípios e acredita que é valido trazer mais momentos de debate e conscientização.

“É uma discussão válida para prosseguir mais vezes. Todos os dias acontece cenas de preconceitos e de luta para empoderamento; e hoje as pessoas vieram, sentaram, nos ouviram, nos assistiram e nos entenderam e a partir de hoje nos reconhece como cidadãs e cidadão comum como qualquer outro. O que posso dizer é, se ponham no lugar do outro e olhem para o próximo como se fosse você mesmo”, acrescenta a jornalista.

A miss Acre Beleza Trans 2022, Vitoria Bógea, acredita que a educação é a melhor forma de conscientização. “Debater sobre a forma de falar com as pessoas trans em lugares diversos é um assunto muito importante. Grande parte da população é preconceituosa por falta de informação, então o ideal é que esses espaços aconteçam para que, assim possamos ter respeito”, explica a miss.

Emanuele Martins é Miss LGBTQIA+ e trabalha como estagiaria para a Fundação Garibaldi Brasil (FGB), para ela essa oportunidade de trabalho é a realização de um sonho que, até então, era distante. “A gente não costuma ver muitas pessoas trans no mercado de trabalho e o meu sonho era poder trabalhar em um emprego formal. Quando surgiu a oportunidade de estagiar eu fui. Isso é uma porta para outras oportunidades”, comenta a estagiaria.

Além das meninas, também esteve na roda o João Miguel, empresário empreendedor, fundador da primeira loja com temática LGBT do estado, ‘Sai do Armário’. Para ele essa conversa serve como um incentivador. “Esse dia, além de lembrar da luta de quem veio antes, faz com que possamos falar de nós, da nossa atual luta. Esse dia nasceu por um motivo e hoje a gente pode trazer pautas como esse, de como servidores devem tratar pessoas trans, para que no futuro, outras pessoas como nos, possam ter uma facilidade maior em ter seus direitos representados”, finaliza o empresário.