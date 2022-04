Prefeitura de Senador Guiomard: inscrições para Processo Seletivo encerram nesta sexta

No estado do Acre, a Prefeitura de Senador Guiomard anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo com o objetivo de preencher 76 vagas de contratação temporária de profissionais de nível médio e superior.

De acordo com o Edital, as oportunidades são para os cargos de: Agente Comunitário de Saúde (8); Agente de Endemias (4); Auxiliar de Saúde Bucal (5); Cirurgião Dentista (5); Educador Físico (1); Enfermeiro (7); Farmacêutico (4); Técnico de Enfermagem (11); Psicólogo (3); Microscopista (1); Ginecologista (1); Médico Clínico (8); Pediatra (1); Assistente Social (4); Entrevistador Social (4); Técnico Social (2); Visitador Social (5); Supervisor Social (1); Agente Social (1).

Caso sejam contratados, os profissionais deverão exercer suas funções em jornadas de 20 a 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.212,00 a R$ 11.021,20.

Para participar

Os interessados podem se inscrever presencialmente, no período de 27 de abril de 2022 até 29 de abril do mesmo ano, das 8h às 12h e das 14h às 16h, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Pedro Aleixo, N.21, centro. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante análise de títulos, com pontuação seguindo os critérios apresentados no Edital. Os selecionados serão encaminhados para uma entrevista prevista para acontecer nos dias 2, 3 e 4 de maio.

Validade

O prazo de validade do Processo Seletivo será de um ano, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

