Projeto União Solidária realiza ação de Páscoa na Transacreana e busca novos voluntários

Por tradição na Páscoa, o Projeto União Solidária realiza uma ação solidária no Ramal do Joca, situado na Transacreana, em Rio Branco, no sábado (16). A organização do projeto planeja entregar 300 ovos de páscoa, das 7h às 11h. Além da entrega dos doces, os voluntários também levam atendimento médico, nutricional, odontológico, fisioterápico e enfermagem.

De acordo com o idealizador do projeto, Robson Fardel, o União Solidária atende diversas famílias que possuem o cadastro no projeto. “No processo de cadastro, nós vamos na comunidade e fazemos um preenchimento de um formulário socioeconômico de todas as famílias, depois fazemos uma avaliação que engloba a quantidade de crianças e de membros da família, se faz parte do cadastro único e se tem alguma pessoa com deficiência. São casos excepcionais quando não atendemos a todos”, diz.

Para doações, a população pode contribuir com qualquer quantia através do pix: [email protected]

Novos voluntários

O projeto também busca novos voluntários através de um processo seletivo, onde o candidato deve entrar em contato pelo número (68) 99961-4301 (Robson) ou através do Instagram do projeto @uniaosolidaria_ac para preencher um formulário, que será avaliado pela direção e, posteriormente, entrevistado e convidado para se tornar membro.

De acordo com Robson, há uma hierarquia entre os voluntários. “As perguntas do formulário são direcionadas às aptidões de cada pessoa. Conforme se destaca no projeto, o voluntário se torna coordenador de alguma das áreas existentes e com destaque contínuo, pode se tornar diretor, que é a parte deliberativa do projeto e pode chegar à presidência também”, diz.

Os cargos nas coordenações e diretoria são semestrais, já a presidência e vice-presidência se mantém por mais tempo, com objetivo de dar oportunidade para todos os voluntários terem um papel de liderança no projeto, pois existe uma rotatividade nos cargos.