Rapaz pediu socorro quando estava em motel com coronel; leia mensagens

O jovem de 21 anos que estava na companhia do coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Edilson Martins da Silva, 47, no Motel Fiesta, em Taguatinga Norte, enviou mensagens a um amigo durante o trajeto de entrada no carro do PM até a chegada ao estabelecimento. O rapaz ainda mandou a localização duas vezes e enviou fotos da arma do oficial e do carro.

Na conversa, é possível ver que o amigo tentou ajudar o jovem dizendo que havia acionado a polícia. Ele ainda ligou seis vezes para o colega, mas não foi atendido. Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!