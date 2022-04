Real Madrid e Chelsea se reencontram no mata-mata da Champions

Em 2021, os dois times se cruzaram nas semifinais da Champions, em uma configuração semelhante a deste ano, com o primeiro jogo em Londres e a partida de volta na capital espanhola. Depois de um 2 x 0 e um empate em 1 x 1, os Blues ficaram com a classificação para a decisão e conquistaram o título.

O Chelsea agora conta com reforços como o de Romelu Lukaku, que mesmo sem desempenhar o bom futebol que o colocou em evidência na Inter de Milão, o coloca como uma das principais peças da equipe ao lado de nomes como Jorginho, Kai Havertz e Ziyech.

Apesar da classificação sem sustos contra o Lille nas oitavas, a equipe inglesa não vem de bom resultado, já que acabou goleada pelo modesto Brentford na Premier League no último sábado, por 4 x 1. A equipe é a 3ª colocada na tabela com 59 pontos. Fora da briga pelo título, tenta se garantir na Champions do ano que vem.

Pelo lado do Real, muita coisa mudou desde o último duelo. No banco de reservas, Zinedine Zidane deixou o cargo e Carlo Ancelotti assumiu o comando da equipe merengue. Alguns jogadores renomados, como Sergio Ramos e Varane, também se despediram para a chegada de Alaba e a consolidação de Eder Militão na dupla de zaga.

E nesta nova configuração, o time tem correspondido ao longo da temporada. Depois de uma classificação heroica diante do Paris Saint-Germain nas oitavas, o Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 69 pontos, 12 de vantagem para o 2º colocado Barcelona.

A principal arma do time espanhol nesta temporada é o atacante francês Karim Benzema. Ele já fez oito gols nesta Champions e é o artilheiro do Espanhol com 24 gols.