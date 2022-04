Rodrigo Mussi é contido ao tentar sair de UTI: “Quer ir embora”

Internado há quase 20 dias, Rodrigo Mussi tem pedido para deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde está internado desde que sofreu um grave acidente de carro, no dia 31 de março. De acordo com Diogo Mussi, irmão do ex-BBB, Rodrigo precisou ser contido por médicos ao tentar deixar o local nessa segunda-feira (18/4).

“Ele teve que ser medicado porque tentou sair da cama, enfim, quer ir embora… Então, isso atrapalha bastante. Ele ainda apresenta confusão: mistura realidade com confusão, o que é absolutamente normal, natural, e a gente espera que isso vá diminuindo ao longo dos dias”, relatou Diogo, em um vídeo publicado no Instagram. Como a agitação tem atrapalhado a evolução neurológica do gerente comercial, o grau de sedação de Rodrigo teve que ser aumentado. “Falei com ele, mandei beijo, ele devolveu. Ele sorri e tal mas percebi que ele estava mais cansado por causa da medicação de hoje”. Apesar da pressa de Rodrigo, de deixar a UTI, ainda não há previsão para a transferência de quarto. “Ele está com bastante catarro também, ele está tossindo bastante, então vão proceder com uma radiografia do pulmão, para saber como ele está”, comentou Diogo.