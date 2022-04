Secretário nacional de renda chega ao Acre para apresentar Auxílio Brasil: “Maior programa do mundo”

Quem chegou ao Acre nesta terça-feira (19) para dar mais informações sobre o Auxílio Brasil – programa federal que substitui o Bolsa Família – foi o secretário nacional de Renda e Cidadania, Átila Brandão.

O gestor apresentou o projeto como o maior do mundo no quesito transferência de renda, durante a abertura do Encontro Estadual sobre a Transversalidade do SUAS e Programa Auxílio Brasil, no Palácio do Comércio, em Rio Branco.

“A ocasião é perfeita para explicarmos o maior programa de transferência de renda do mundo, que tem um alcance surpreendente e atende as necessidades da população brasileira, mais do que o Bolsa Família, inclusive. É permanente, como era o Bolsa Família, e está acessível para quem precisa dele, compondo diversos outros auxílios”, disse Brandão.

De acordo com a Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres, 390 mil pessoas estão cadastradas no Auxílio Brasil em todo o Acre e podem receber a partir de R$ 400, dependendo da configuração familiar. Os dados são do mês de abril de 2022.

Quando questionado sobre a informação de que no estado existem mais cadastrados no programa do que pessoas com carteira assinada, o secretário informou que a realidade será diferente nos próximos meses.

“Temos uma frente no programa que incentiva o empreendedorismo, abre espaço para o ingresso no mercado de trabalho e traz mais oportunidades às pessoas. Nossa expectativa é que a realidade mude nos próximos meses”, finalizou.

O evento contou com a participação de lideranças dos 22 municípios do Acre, secretários de Estado e do governador Gladson Cameli.