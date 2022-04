Sem documentação, produtos agrícolas em carro peruano são apreendidos no Posto de Controle de Fronteira

Em Assis Brasil, durante fiscalização de rotina no Posto de Controle de Fronteiras foi realizada uma abordagem em um veículo de origem peruana, onde foi detectado a existência de mercadoria estrangeira no interior do veículo, na última quarta-feira (13).

A equipe da Polícia Federal solicitou auxílio da Receita Federal para identificação dos produtos e em entrevista, o cidadão peruano relatou que estava indo do Peru com destino à Bolívia. O estrangeiro transportava 96 produtos agrícolas controlados sem a devida documentação legal, bem como declaração aduaneira na Receita Federal e autorização de importação pelo Ministério da Agricultura.

Segundo informações da Polícia Federal, a mercadoria e o veículo foram apreendidos e o motorista foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia para demais procedimentos de Polícia Judiciária. O estrangeiro foi tipificado pelo crime do Art. 56 da Lei 9.605/1998.