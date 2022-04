Sesacre muda Direção do Hospital de Manoel Urbano; novo diretor é recebido com café da manhã

A unidade mista de saúde do município de Manoel Urbano, interior do Acre, está sob nova direção. Nesta manhã de segunda-feira (18), o funcionário público Uarlei Oliveira, natural de Manoel Urbano, assumiu o comando da unidade. Há algum tempo, os servidores vinham reclamando da ex-diretora que, de acordo com informações, não tinha uma boa relação com a classe.

Ao ser ouvido pela imprensa, Uarlei agradeceu a confiança do governo e disse que fará um trabalho pautado na ética e na responsabilidade. “Aceitamos esse desafio e quero agradecer a Dra. Paula Mariano, secretária estadual de saúde bem como ao governador Gladson Cameli pela confiança. O nosso objetivo é valorizar os servidores desta unidade para que tenhamos um bom atendimento aos nossos munícipes””, salientou.

Os funcionários do hospital comemoram a troca de comando e receberam o novo diretor com um café da manhã.

Recentemente o governador Gladson Cameli esteve na unidade mista de Manoel Urbano celebrando a revitalização do local.