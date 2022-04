Sob Bolsonaro, PL vira maior partido da Câmara na janela partidária

A poucas horas do fim da chamada janela partidária, que terminará hoje às 23h59, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro (PL), tornou-se a maior bancada da Câmara dos Deputados.

De 2 de março, véspera do início da janela partidária até as 19h de hoje, a bancada do PL saltou de 42 para 73 parlamentares —ao menos 39 informaram à Câmara do ingresso na legenda e sete a deixaram. A sigla superou o PT, que oficialmente soma 56 cadeiras —um aumento de três deputados.

Grande parte dos novos deputados do PL veio do União Brasil, criado a partir da fusão do PSL e DEM. Na véspera da janela partidária, o União tinha a maior bancada (78) e, até a última atualização da Câmara, passou para a quarta posição, com 47 deputados federais.

O levantamento foi feito pelo UOL a partir de dados fornecidos pela Câmara dos Deputados, conforme a oficialização das mudanças pelos políticos na Casa.

No entanto, há parlamentares que anunciaram a troca de legenda, mas ela ainda não foi registrada na Câmara. A reportagem do UOL fez um levantamento dos políticos que tiveram a troca anunciada em redes sociais e por seus partidos (veja lista abaixo).

A maior parte das trocas já foi anunciada, mas ainda há expectativas de mudança até que a janela partidária termine.

Durante a janela partidária, que teve início em 3 de março e termina hoje, deputados federais e estaduais puderam trocar de partido sem o risco de perder o mandato por infidelidade partidária.