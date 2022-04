Sucesso no Raul Gil, Ex-cantor gospel assume ser mulher trans

Conhecida do público desde que era criança, o ex-cantor gospel Jotta A assumiu ser uma mulher trans. A cantora, de 24 anos, revelada pelo apresentador Raul Gil e que já foi indicada até ao Grammy Latino, usou as redes sociais para fazer a revelação.

“Essa sou eu, indo ao cartório fazer a primeira solicitação de retificação do meu nome de registro. O processo é um pouco demorado, devido aos detalhes e protocolos. E na minha condição, que nasci em Guarajá-Mirim, em Rondônia, fica ainda mais difícil (na perspectiva de quem mora no sudeste do país)”, começa ela, na carta aberta dedicada aos fãs.

Jotta diz que demorou um tempo para escolher o nome, fez rascunhos e usou até outros sugeridos por amigos. “Cheguei à conclusão de que deveria manter ‘Jotta’ . Mas, além de ser uma maneira de estar atrelada à minha história, acredito que seria difícil readaptar meus sobrinhos pequenos a deixarem de me chamar de tia Jotta (essa é a maneira carinhosa que eles me chamam já há alguns meses)”, conta ela, em sua página, em que já há o pronome “she” (ela, em inglês).

Jotta diz ainda que, posteriormente, irá dividir o segundo nome com os fãs. Ela reitera que, apesar de não ser fácil, está feliz por está vivendo esse processo:

“Recomeçar não é fácil, mas estou feliz por estar vivenciando todo esse processo. Feliz em ter tantas pessoas que me apoiam e acreditam em mim nessa nova etapa.”

Jotta ficou conhecida ao vencer a competição de calouros do “Programa Raul Gil”. Posteriormente, ela assinou com uma gravadora gospel e lançou alguns álbuns no segmento. Em 2014, o disco “Geração Jesus”, do ano anterior, foi indicado ao Grammy Latino.

Em 2020, a artista havia assumido a homossexualidade. Ela também deixou o segmento gospel, mas não a carreira musical.

Jotta A Foto: Reprodução

Jotta A no ainda criança na competição de calouros Foto: Reprodução