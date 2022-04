Tadeu Schmidt apresentará a final do BBB 22 de um modo diferente; saiba detalhes

Nova Mutum, 25 de abril, por Debora Luiza – Nesta vigésima segunda edição do Big Brother Brasil, está sendo tudo muito diferente e nesta final não será como as outras. Tadeu Schmidt apresenta no ao vivo um lugar diferente de todas as edições. Confira tudo aqui em nosso caderno de entretenimento Diário Prime.

Assim sendo, nesta terça-feira haverá uma noite de festival e contará com muitos cantores, como Léo Santana, Xamã, Matheus e Kauan, João e Paulo Ricardo. E claro que não podia faltar mais surpresas. As ex-BBBs, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria também apresentarão para os brothers.

Onde Tadeu Schmidt apresentará a final?

No gramado da casa mais vigiada do Brasil, Tadeu Schmidt apresentará e revelará o vencedor do programa ao lado dos participantes. Que coisa, não? Os participantes que chegaram à final foram Paulo André, Douglas Silva e Arthur Aguiar.

Um dos três será o campeão da edição, sendo o primeiro vencedor vindo do grupo camarote. Desse modo, muitos famosos estão torcendo para os três finalistas, entre eles Nicole Bahls e Lexa.

Carreira de Tadeu

Primeiramente, Tadeu começou a carreira em 1994 na TV nacional de Brasília. No ano de 1997 se tornou repórter esportivo da TV Globo de Brasília. Em 2000, ele foi transferido para a matriz no Rio de Janeiro e passou a integrar a equipe do Esporte Espetacular e Globo Esporte. Logo após, o ótimo resultado como apresentador, em 2007, foi transferido para o bloco de esportes do Fantástico, onde criou um novo formato para a apresentação dos gols da rodada no domingo.

Tadeu ganhou o prêmio de Melhor Jornalista Esportivo de Televisão do Comunique-se em 2011. Logo após, em 2013, assumiu a apresentação geral do Fantástico. Logo depois, deixou o Fantástico no dia 14 de novembro de 2021, dando lugar à jornalista Maju Coutinho e ao comentarista Alex Escobar. Inesperadamente, no mês de Janeiro de 2022, passou a apresentar o Big Brother Brasil.

“Arthur Aguiar Será O Campeão!” Confira Os Motivos Dos Internautas

Biografia dos brothers

Arthur Queiroga Bandeira de Aguiar nasceu no Rio de Janeiro, no dia 03 de março de 1989. Filho da professora de Educação Física Kátia Aguiar começou a nadar na infância e participou de várias competições conquistando diversas medalhas. Inesperadamente, com 14 anos, Arthur aprendeu sozinho a tocar violão.

Douglas Silva, é ator brasileiro, é ganhador do prêmio de melhor ator pelo festival, ”Festival de Havana”. Em seguida, fez uma estreia como ator interpretando Dadinho no épico filme de ação “Cidade de Deus”. Longa indicado ao Oscar, em 2004. Também ganhou notoriedade ao interpretar Acerola na série Cidade dos Homens, da TV Globo.

Paulo André é semifinalista Olímpico nos 100m rasos de 2020 e em 2019, ganhou a prata no Pan. Nascido em Santo André tem apenas 23 anos e é pai de um menino de quatro meses que possui o mesmo nome que ele. No entanto, brother entrou solteiro no reality, mas já conquistou suspiros de algumas meninas da casa e da internet também.