Tourão terá desfalque e retorno de zagueiro contra o Estrelão

Penúltimo colocado na tabela de classificação do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Humaitá terá uma sequência de três partidas em solo acreano e a primeira será no confronto local contra o Rio Branco, agendada para o próximo domingo (1º), às 16h, no estádio Arena da Floresta. Os outros dois adversários do Tourão na sequência da competição serão o Náutico-RR (8) e o São Raimundo-RR (15).

Com uma semana inteira para ajustar a equipe, o técnico Emanuel Sacramento não terá alguns jogadores à disposição para o clássico contra o Estrelão. O lateral/volante Felipe Xavão pediu alguns dias de descanso ao lado da família que reside fora do Acre e foi atendido pela diretoria do Humaitá. O atacante Fabinho, apesar de renovar contrato com o clube porto-acrense, segue suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo (STJD).

Por outro lado, Sacramento deverá contar com o retorno do zagueiro Venícius ao miolo de zaga do Tourão. O atleta, que estava lesionado e desfalcou o time na derrota, fora de casa, diante do Porto Velho-RO por 3 a 2, já retornou aos treinamentos.