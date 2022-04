Na madrugada, tribunal do crime persegue e mata homem a tiros em bairro de Rio Branco

Leonilson Araújo de Alcântara, de 31 anos, foi perseguido e morto com dois tiros, na madrugada deste domingo (10). O crime aconteceu no Beco do Trapiche, na rua Lili Cadaxo, no bairro Vila Betel, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Leonilson seria usuário de entorpecentes e estava sendo perseguido pelas ruas do bairro, por três homens ainda não identificado, que se aproximaram da vítima e realizaram dois disparos no peito de Leonilson, que morreu na hora. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando chegou ao local, os socorristas só puderam atestar a morte de Leonilson.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de Leonilson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, o crime pode estar ligado a questão de possíveis dívidas de droga, tendo em vista que Leonilson não seria integrante de nenhuma organização criminosa e não possui passagem pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).