UOL repercute sucesso de ‘Maiara e Maraísa’ no AC e cantora reage a reportagem do ContilNet

As onças-pintadas Maiara e Maraísa não estão fazendo sucesso somente no Parque Ambiental Chico Mendes, em Rio Branco (AC), lugar este onde estão morando desde o início de abril. Grandes veículos de comunicação como o site UOL, estão repercutindo a dupla na imprensa nacional.

Segundo informações do portal Ecoa, o número de visitas no parque dobrou após a chegada das novas inquilinas e consequente exposição delas ao público. Maiara e Maraísa foram resgatadas em dezembro do ano passado em Sena Madureira, no interior do estado.

Na ocasião, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais (Ibama) fez o resgate após uma denúncia de que a mãe havia morrido e as onças estariam sendo vendidas de forma ilegal.

O nome dado a elas, por sua vez, foi pensado pelos funcionários que atenderam os felinos. como já havia uma onça no Cetas batizado com o nome de Marília, em homenagem à cantora que morreu em novembro do ano passado, eles resolveram brincar com o trio “Patroas” e apelidaram-nas homenageando a dupla.

A cantora Maraísa, inclusive, até compartilhou a matéria do ContilNet no dia 06 de abril, que noticiou a chegada das onças na capital. “Igualzinho”, comentou nas redes sociais.