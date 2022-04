URGENTE: Jovem de 16 anos é executado a tiros em bairro de Sena Madureira

Um adolescente identificado como Bruno Silva, de 16 anos, foi assassinado no fim da tarde desta quarta-feira (13), no bairro Neném das Neves, no município de Sena Madureira.

Segundo informações preliminares de populares, que ouviram o barulho de, pelo menos, dois tiros, os suspeitos estavam em uma motocicleta quando efetuaram os disparos. Ainda não se sabe as motivações para o crime.

Apesar de os responsáveis não terem sido identificados a tempo, acredita-se que há câmeras de segurança na rua. Em razão disto, estão buscando imagens que possam identificá-los.

*Reportagem em atualização