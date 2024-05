VÍDEO: acreana de 7 anos dá show ao lado de Naiara Azevedo e vira atração após apresentação

Na noite desta quarta-feira (2), durante o aguardado show da renomada cantora Naiara Azevedo, um momento especial roubou os holofotes do público presente. A pequena Laura Louise Oliveira de Abreu, de apenas 7 anos, subiu ao palco para uma inesperada participação, cativando a plateia com sua performance encantadora.

Com uma desenvoltura digna de uma verdadeira estrela, Laura não hesitou em mostrar todo o seu talento com a dança no palco da cantora Naiara Azevedo. Questionada quando subiu no palco pela cantora qual o seu sonho, a pequena acreana deixou claro que quer ser dançarina, e mostrou que talento não falta.

Em uma conversa exclusiva com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, a mãe de Laura, Francineide Oliveira, revelou que a menina nutre uma paixão pela dança, música e pela artista.

Ao ser abordada pelo jornalista, Laura não conseguiu conter a emoção ao relembrar sua participação no show, expressando sua admiração pela cantora e entoando os sucessos de sua ídola com entusiasmo contagiante.

Veja o momento: