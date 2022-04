Vídeo: carro tomba e ciclista fica imprensado

O caso aconteceu no domingo (24) e conforme o histórico da ocorrência, a condutora do carro Saveiro, que aparece parada, aguardando o semáforo da Av. Amazonas com rua Benedito Inocêncio abrir, é surpreendida pelo motorista do veículo Crossfox, que bate bruscamente na lateral traseira do seu veículo.