Vídeo: policial de folga reage a assalto e ladrão morre no meio da rua

Um policial militar de folga evitou um roubo em Ceilândia Norte nesta quarta-feira (27/4). Lotado no Grupo Tático Operacional (GTOp) do 10º Batalhão (Ceilândia), o militar presenciou um assalto a pedestre na QNM 22 e determinou que o ladrão se entregasse.

O autor desobedeceu a ordem do policial e continuou com a ameaça. Então, o militar efetuou um disparo, em defesa da vítima, e atingiu o assaltante. Um pedestre filmou o momento em que o suspeito é baleado e está caído no chão se debatendo.

O homem ferido foi encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde morreu. O assaltante portava um simulacro de pistola no momento do roubo. Ele estava em uma bicicleta quando anunciou o assalto.

Veja imagens do assalto:

via GIPHY