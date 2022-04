No fim da noite deste sábado (16), por volta das 22 horas, um princípio de incêndio foi registrado no Amazônia Hall, no Segundo Distrito de Rio Branco,

Um vídeo mostra que o incêndio teria se iniciado no padrão de luz do estabelecimento. Populares usaram extintores para apagar a chama e acionaram o Corpo de Bombeiros do Acre que chegou em cerca de 20 e fez a contenção das chamas.

Ninguém ficou ferido e o incêndio não tomou grandes proporções.