Vídeo: técnico de som erra música e provoca risada de fiéis durante missa

A intenção do vigário era promover um momento de reflexão entre os fiéis a partir da música Laços, gravação dos artistas Nando Reis e Ana Vilela. A canção fala sobre empatia e amor ao próximo.

Quem cuida com carinho de outra pessoa

Se importa com alguém que nem conheceria

Quem abre o coração e ama de verdade

Se doa simplesmente por humanidade

Se coloca no lugar do outro, sente empatia”

(Laços – Nando Reis)

Mas, no lugar dela, o técnico deu play na música Sensimillia, do cantor bermudense Collie Buddz. Veja o trecho do reggae.

(Letra)

“Sensimellia

Is the healing of the nation, yeah I”

(Sensimellia – Collie Buddz)