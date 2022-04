Vídeo: Vitão deixa bailarina cair na Dança dos Famosos e vira piada

Vitão e Gabe dançavam a música Vou Falar que Não Quero, do cantor Vítor Fernandes. No final da apresentação, o passo de dança exigia que o famoso girasse a dançarina no ar. Ele acabou cometendo um erro e a morena caiu no chão.

Gabe, no entanto, fingiu que a queda fazia parte da dança e posou deitada no chão. Vitão ficou tão preocupado com a saúde da colega que acabou entregando o erro.“Eu só percebi que foi uma falha porque ele [Vitão] quebrou a cena”, brincou o coreógrafo Carlinhos de Jesus. Veja o momento: Olha eleees! @vitao e Gabe Cardoso arrasando no passinho na #DançaDosFamosos 💫 #Domingão pic.twitter.com/D4QOXcurHD — TV Globo 🐆 (@tvglobo) April 10, 2022