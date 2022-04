Will Smith se interna em clínica de reabilitação após tapa em Chris Rock

Will Smith decidiu se internar em uma clínica de luxo após o tapa com em Chris Rock no Oscar.

“O impacto da reação atingiu Will com força, então ele receberá ajuda para lidar com o estresse. Esta é, sem dúvida, a batalha de sua carreira. Será um retiro de alto nível usado pelos ricos e famosos e ele fará muita busca de alma e descobrirá como pode seguir em frente. Ele fará muita busca em sua alma e trabalhará para descobrir como pode seguir em frente”, continuou o informante, segundo informação do jornal “The Sun”. “Will espera que a conversa avance para que ele possa voltar e salvar sua reputação e carreira”, encerrou.