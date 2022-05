45 anos de Mâncio Lima: município já recebeu mais de R$ 3,5 milhões em emendas da senadora Mailza

A senadora Mailza (Progressistas-AC) parabenizou o município de Mâncio Lima pelos 45 anos de emancipação política e administrativa comemorados nesta segunda-feira, 30 de maio.

“Nesses 45 anos de Mâncio, possamos renovar a esperança de que, através do trabalho de nossa gente e da boa política, bons ventos revigorem as expectativas e sonhos dessa cidade tão acolhedora. São mais de R$ 3,5 (três milhões e quinhentos mil) em emendas do meu mandato já enviadas ao município e graças à parceria com o prefeito Isaac Lima e toda sua equipe, vamos melhorando a vida das pessoas. Deixo meu abraço aos meus amigos, vereadores e todos os moradores manciolimenses”, destacou.

Mailza falou de sua atuação e reforçou o compromisso de continuar trabalhando pelos habitantes do município.

Emendas da Mailza para Mâncio Lima

Foram R$ 1,5 (um milhão e quinhentos mil) para construção de uma escola na comunidade Alto Pentescostes.

R$ 500 mil para compra de um trator e uma grade niveladora para a Comunidade República e R$ 135 mil para comprar três beneficiadoras de arroz para as comunidades São Salvador, Zumira e Pé da Serra, no Rio Môa.

R$ 1 milhão para combate ao Covid-19, R$ 135 mil para humanização do hospital Abel Pinheiro – ambos já pagos e R$ 100 mil para custeio na Saúde, todos já pagos.

“Visitei a Serra do Moa e região ano passado, tive várias reuniões com os moradores e eles me fizeram os pedidos dos implementos agrícolas. Estou muito feliz em ver que por meio do meu mandato os benefícios estão chegando às pessoas desse lugar tão especial do nosso Acre”, finalizou Mailza.