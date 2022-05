Alan Rick declara apoio ao Estado de Israel contra acusações de assassinato de jornalista

O primeiro vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, Deputado Federal Alan Rick (União-AC), recebeu, nesta quinta-feira, em seu gabinete, em Brasília, o Chefe Adjunto da Embaixada de Israel no Brasil, David Atar, acompanhado do novo Conselheiro, Yonatan Gonen, e da Assessora Política, Hanry Moitroux.

O adjunto veio solicitar ao parlamentar apoio para repudiar as acusações feitas contra o estado de Israel, sobre a morte da jornalista da rede árabe Al Jazeera, Shireen Abu Aqleh, ocorrida no último dia 11, durante uma intensa troca de tiros, em meio a uma operação antiterrorista em Jenin, Cisjordânia, fronteira entre Judeia e Samaria.

O deputado Alan Rick prestou seu apoio em nome do Grupo de Amizade Brasil – Israel. “Rejeitamos a postura adotada e as acusações contra Israel sem a devida apuração dos fatos. Essas acusações aumentam o antissemitismo que tanto mal já provocou e provoca no mundo diariamente”, afirmou.

“Gostaríamos, como parlamentares, de chamar a atenção para uma solução pacifica entre Israel e a Autoridade Palestina e nos colocamos à disposição para promover tais soluções, ao invés de provocar, cada vez, mais conflitos”, concluiu.