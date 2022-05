Alegando surto psicótico, acusada de matar Edlyn tem prisão preventiva decretada em Rio Branco

Foi encaminhada para o presídio feminino de Rio Branco, a jovem Rayane da Costa Brilhante, de 20 anos, acusada de matar Edlyn Vitória da Silva Bezerra, de 18. Ela teve a prisão preventiva decretada na tarde dessa segunda-feira (30), após passar por audiência de custódia.

Rayane foi presa em flagrante no domingo (29). O crime ocorreu após uma discussão, no Bairro Canaã, Segundo Distrito de Rio Branco, em uma chácara na Avenida Amadeo Barbosa. Outras duas pessoas também ficaram feridas, um homem de 25 anos e outra jovem de 22.

Em depoimento, ela afirmou que estava em surto psicótico e que não lembra de ter matado Edlyn e ferido as outras duas pessoas, segundo informou o promotor Talles Tranin, da 14ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Acre (MP-AC).

Família da vítima lamenta tragédia

Ediane Moreno, que é tia da vítima, disse ao G1 que Edlyn deixou um filho de dois anos e começaria a cursar a faculdade de pedagogia nessa segunda (30) e quando foi à festa disse que seria uma despedida porque se dedicaria aos estudos, mas teve os planos interrompidos.

“Não conhecia essa moça, só o rapaz que era amigo dela, e ele sempre chamava ela para sair, a outra moça também era amiga dele. Ela disse que nesse final de semana ia se divertir, porque depois não teria mais tempo porque ia se dedicar aos estudos. Ia seguir a mesma profissão do pai dela. Todo mundo foi pego de surpresa”, lamentou a tia.

Ediane disse ainda que a mãe da jovem estava morando fora do estado e precisou viajar as pressas e a avó que fazia tratamento de câncer em Rondônia também teve que se deslocar para Rio Branco e que a família está inconsolável.

“A gente fica inconsolável porque ela não era de briga. Só gostava de se divertir, não fazia mal a ninguém. Foi mãe cedo.”