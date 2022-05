Anitta diz que sofreu ameaças por falar abertamente sobre política

A cantora Anitta é conhecida por não esconder sua opinião política nas redes sociais. Por conta disso, ela arruma uma série de confusões com nomes importantes do governo, como o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles.

As confusões, inclusive, fizeram com que Anitta fosse ameaçada e até escondesse suas vindas ao Brasil.

“Minha família tem um pouco de medo. Eu fui ao Brasil nessa semana e não contei a ninguém, por causa de algumas ameaças que tenho recebido”, disse ela em conversa com J Balvin na revista Interview.

“Estou muito ativa neste ano, com a chegada das eleições. Eu quero que esse país mude e não tenho medo. Eu falo para a minha família: não se preocupem, se eu morrer, vou voltar e assombrá-los”, brincou Anitta.

Sobre as interações com Jair Bolsonaro, Anitta disse acreditar que tudo faz parte de uma estratégia eleitoral do chefe do Executivo. Ele vai concorrer novamente ao cargo nas eleições deste ano.

“Ele me odeia! Ele já disse com todas as letras. Mas agora eu entendo que a estratégia dele é usar o meu nome para criar engajamento on-line, e não vou deixá-lo fazer isso. Então eu evito dizer seu nome. Eu o chamo de Voldemort”, disse ela.

A Girl From Rio também esclareceu que não pretende entrar na política: “Espero que o Brasil esteja em boas mãos e que não me chamem. Antes de me envolver com política, eu nunca soube como as pessoas podem ser más. É muito triste que o poder deixe as pessoas cegas”.