Artigo: Jackie Pinheiro escreve sobre convivência com Lhé, fundador do PT no Acre

O Lhé foi um agregador, um pioneiro e um visionário. Fundador do PT, ativista político, agitador cultural, sindicalista, sempre lutou pelas minorias. Foi um grande defensor da causa palestina e um estudioso e entusiasta da História do Acre, uma de suas maiores paixões e causas. Deu voz às empregadas domésticas e lavadeiras, através da criação de sindicatos e cooperativas. Admirava as mulheres de luta, como a dona Maria Lúcia Araújo, viúva do ex-governador José Augusto de Araújo, perseguidos pela ditadura militar.

Fundou e defendeu o Sindicado das Prostitutas, numa atitude fraterna e despida de preconceitos, que me lembrava a história de Jesus. Sempre me lembrava que foi o primeiro colunista social da cidade. Assinou como Doutor Jivago uma coluna social, em 1960, em um jornal produzido no colégio Ética, durante o período do início de sua militância juvenil. Foi também o primeiro mestre-sala, o primeiro modelo e o primeiro DJ do Acre. Se divertia muito me contando essas aventuras.

Sobretudo foi uma pessoa de grande coração. Muito dedicado à sua família, aos amigos, às causas sociais e a todos que precisavam de auxílio. Sempre tinha um grande projeto social ou ambiental para executar e mobilizava as autoridades locais para isso.

Era um pensador e um sonhador! Quem entendeu a sua genialidade e reconheceu o seu valor, com certeza colheu bons frutos com as suas ideias geniais de salvar a humanidade. Sempre tinha algum plano ou projeto incrível para salvar os “sem voz”. Por isso eu o chamava de Robin Hood tupiniquim.

Desde criança lutava pela distribuição de renda. E assim o fez com os próprios bens de sua família. Uma história muito rica, que merece um livro. E eu sou muito feliz por ter tido a honra de conviver bons momentos com ele e ter sido sua amiga.