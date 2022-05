Associação Kodokan Acre realiza mais de 30 trocas de faixas

Com a presença de bom público (dirigentes, familiares, convidados e imprensa) ocorreu na última sexta-feira (13), nas dependências do Dojô Central da Estação Experimental, a realização de exames de faixas para atletas praticantes de judô e jiu-jitsu.

O exame de faixas foi promovido pela Associação Kodokan Acre, uma das entidades pioneiras da modalidade no estado, a qual também é eclética e estatutária e também com vasta contribuição durante o processo de fundação da Federação de Judô do Estado do Acre (FJEAC), além de filiada à Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

Segundo o presidente da FJEAC, Delfino Júnior, aproximadamente 35 atletas trocaram faixas durante o evento e tudo transcorreu de forma positiva, integrando, assim, as instruções: Gokyo (técnicas de projeções); Renraku-Henka-Waza (técnicas em sequências); Kaeshi-Waza (técnicas de contragolpes); Ossae-Waza (técnicas de imobilizações); Shime-Waza (técnicas de estrangulamentos) e Kansetsu-Waza (técnicas de articulações).

Finalizada a troca de faixas, Delfino comentou que mais um trabalho foi concluído com sucesso pelas entidades na busca de manter vivo, ao longo de uma vida, a boa formação de bons cidadãos, onde a disciplina e o respeito mútuo são ferramentas importantes para alcançar esse objetivo. “Esse tipo de atividade proporciona não somente a boa inclusão social, mas também aspecto de cidadania”, pontuou.

Neste prestimoso encontro os organizadores realizaram algumas homenagens durante a solenidade de abertura, como forma de reconhecimento e mérito para aqueles que contribuem com a entidade. O presidente chegou a filosofar e soltou a seguinte frase célebre do Shi-Han Jigoro Kano: “Somente se aproxima da perfeição quem a procura com constância, sabedoria e, sobretudo, humilde”.