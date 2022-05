Atriz Laverne Cox inspira primeira Barbie transexual da história

“Sonho há anos em trabalhar com a Barbie. Mal posso esperar para que os fãs encontrem minha boneca nas lojas e tenham a oportunidade de ter um item de uma pessoa trans em suas coleções”, declarou a atriz à imprensa.

A boneca usa um vestido fashionista, semelhante aos modelos escolhidos pela artista em passagens por tapetes vermelhos, e ostenta cabelos loiros, marca registrada de Laverne desde a época de Orange is the New Black, seriado da Netflix estrelado pela atriz.

Quem acompanha Laverne nas redes sociais consegui sentir um gostinho da festa de aniversário dela em conjunto com o lançamento da boneca. Ao lado de um bolo de cinco andares, a ativista se vestiu como a Barbie e recebeu convidados em um tapete rosa pink.