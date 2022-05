Calegário protocola PL que institui atendimento prioritário para pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Na manhã desta sexta-feira, 6, o Deputado Estadual Fagner Calegário protocolou na Assembleia Legislativa um Projeto de Lei que institui o atendimento com prioridade para pessoas com Transtorno do Espectro Autista nos estabelecimentos públicos e privados no âmbito do Estado do Acre e dá outras providências.

Além de tornar obrigatório a prioridade no atendimento de portadores do TEA, o projeto de lei de Calegário visa instituir que as escolas, com um mediador a cada duas crianças por sala, façam o acompanhamento desses estudantes por meio de mediadores ou monitores de inclusão, e que substituam o uso de sirenes e alarmes utilizados no início e término das aulas, provas e intervalos por sinaleiros musicais, tendo em vista a hipersensibilidade sensorial que afeta crianças e adolescentes com o transtorno, que sofrem com ruídos e barulhos.

O projeto de lei pretende garantir melhorias na qualidade de vida das pessoas com Autismo que diariamente passam por diversas situações problemáticas, além de incentivar a inclusão destes. Para o Deputado Estadual, é de extrema importância que as pessoas com esse transtorno recebam o atendimento correto.

“Nosso mandato visa a inclusão social. Para os portadores do TEA, essa inclusão se da também através de algumas melhorias que precisam ser feitas e é isso que nosso projeto social busca. Temos que ser um Acre de todos“, comentou Calegário.