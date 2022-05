Campeonato Cruzeirense de Futsal da 2ª divisão chega à terceira rodada da fase de grupos

Na noite de terça-feira (3), aconteceu a terceira rodada a fase de grupos com dois jogos do grupo D. Atlético Juruá e Star fizeram o primeiro jogo e estrearam no campeonato. Os dois times começaram errando muitos passes e com muita dificuldade de chegar ao gol. Apesar dos erros das duas equipes, o Atlético conseguiu abrir o placar aos 10 de jogo, e antes do final do primeiro tempo ampliou para 2 a 0.

Na volta do intervalo, o time da Star entrou mais ligado no jogo e logo conseguiu diminuir, e em menos de 10 minutos virou para 4 a 3, resultado que deixou o time mais tranquilo, garantindo os três na estreia.

O atacante Alan Oliveira falou da reação do time no segundo tempo, que conseguiu acertar a marcação e encontrar os gols.

“Fizemos um primeiro tempo ruim, mais no intervalo a gente conseguiu consertar os erros e voltar mais ligados no jogo e foi possível sair com um bom resultado e somar três pontos que é sempre bom” (sic), declarou o jogador.

O segundo jogo também pelo grupo D terminou com vitória do Liverpool por 1 a 0 sobre o Sporting Futsal. Na próxima rodada haverá o confronto dos times do grupo B: Toronto vs. Jcar Pinturas e Guarani vs. Bola da Vez.