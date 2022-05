Casa Acreana: secretário explica sobre construção de quase 500 casas populares no AC e processo de inscrição

Na semana passada o Governo anunciou o primeiro empreendimento com construção de casas populares da gestão de Gladson Cameli. O Programa Casa Acreana prevê a construção de quase 500 casas em um conjunto habitacional no no Loteamento Irineu Serra, em Rio Branco.

Para tirar algumas dúvidas, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), Luiz Felipe Aragão, concedeu uma entrevista ao ContilNet.

Aragão explicou que o projeto é fruto de recursos do senador Marcio Bittar, e prevê, além da construção de 479 unidades habitacionais, a instalação de 40 áreas verdes e 5 áreas institucionais. O orçamento gira em torno de R$ 40 milhões.

As casas serão germinadas, seguindo o padrão do projeto Casa Verde e Amarela, do Governo Federal. Na entrevista, Luiz Felipe também deu detalhes das edificações, dos espaços e quais famílias poderão ser contempladas e ainda, explicou sobre o processo de inscrição.

Confira a entrevista completa:

