Caso Wanessa e Dado: como a psicologia explica a volta para o ex?

Para a psicologia, a reaproximação de Wanessa Camargo com Dado Dolabella (pela segunda vez desde o primeiro término em 2002), é uma questão de dependência emocional. A cantora, segundo análise profissional, vive algo muito comum em pessoas com términos conturbados: buscar em relações antigas alguma forma de reconhecimento, amparo e fonte de carinho.

É o que explica a doutora Deise Cristina Gomes à coluna LeoDias. Especialista em TDHA, Ansiedade e Depressão, ela informa que, no caso de Wanessa, que já conhece as características de Dado e mesmo com todas as falhas, ele se tornou um “porto seguro”.