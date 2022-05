CNH Social é aprovada para 5 mil pessoas; veja como consultar a lista

Como informado, a CNH Social disponibilizada pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul indicou que cinco mil pessoas do estado terão os subsídios do programa e poderão emitir uma CNH, adicionar uma nova categoria ou mesmo realizar uma mudança do documento.

A lista com os nomes dos aprovados foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 6 de maio de 2022, a partir da página 31.

As convocações dos candidatos aprovados deverão começar em até 60 dias, após publicação do documento. Caso o município da pessoa aprovada não tenha estrutura suficiente para o processo da CNH, o interessado será deslocado para cidade mais próxima.

Confira, a seguir, como ficou a distribuição das vagas divulgadas.