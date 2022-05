Coluna do Douglas Richer: Ao ContilNet, Fernanda Hassem confirma data e detalhes do CarnaVale

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Em conversa com este colunista, a prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem, confirmou a realização do CarnaVale no mês de julho. Um dos carnavais fora de época mais aguardados no estado retorna este ano, o evento já faz parte da programação festiva do Acre e recebe visitantes dos demais municípios e países vizinhos.

De acordo com a prefeita, o evento vai acontecer nos dias 1,2 e 3 de julho. Fernanda revelou que breve as atrações serão divulgadas a imprensa acreana.