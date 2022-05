Coluna do Douglas Richer: Dupla sertaneja acreana canta no programa do Ratinho no SBT e leva prêmio

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

O Acre tem revelado talentos fora do nosso estado, e claro que a nossa torcida acreana vibra muito. Os cruzeirenses praticamente já ‘alugaram’ uma vaguinha na Globo no The Voice Brasil (rs), mais dessa vez outro município também vibrou em ver seus munícipes em rede nacional. A dupla sertaneja acreana, Dely e Diely, naturais de Paraná dos Mouras, em Rodrigues Alves, no interior do Acre, se apresentou no quadro ‘Dez ou Mil’, no Programa do Ratinho, no SBT, na última segunda-feira, 16.

A dupla de irmãs, que atualmente mora em São Paulo, foram premiadas com mil reais por todos os jurados do programa. As cantoras interpretaram a música ‘Vou falar que não quero’, de Vitor Fernandes.

As acreanas postaram em suas redes sociais sua apresentação no SBT, e cá entre nós, elas arrasaram muito. Confira: