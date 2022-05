Com doença degenerativa, enfermeira acreana pede ajuda para custear cirurgia de emergência

A Luci, ou Helen, como as pessoas próximas a chamam, é uma mulher extraordinária, cheia de disposição pra ajudar quem quer que seja, fato comprovado pela profissão que escolheu: a enfermagem.

Essa mulher cheia de energia boa e de um coração infinito descobriu há pouco mais de um ano e meio uma doença degenerativa rara chamada, osteonecrose, que é um fenômeno no qual há a interrupção do fluxo de sangue para a cabeça do fêmur que leva a um processo de necrose óssea do local e que tem como principais causas muita dor na região do quadril e dificuldade de locomoção.

Para o tratamento, é necessário um exame de imagem de ressonância magnética do quadril. Este consegue identificar a necrose nos primeiros dias após a interrupção do fluxo de sangue. Nas fases mais avançadas da doença, uma simples radiografia já identifica o problema.

Uma atenção especial deve ser dada ao outro quadril (não acometido), visto que em até 70% dos pacientes a doença ocorre nos dois lados, porém em momentos diferentes. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de o tratamento evitar grandes sequelas.

Ela terá de fazer uma cirurgia onde será inserido duas próteses nos dois fêmures para que possa ter uma qualidade de vida melhor e sem dor!

Colegas de trabalho, conhecidos e familiares estão realizando diversas ações a fim de arrecadar fundos para o procedimento cirúrgico que custará 62.000,00! Qualquer valor é bem vindo!

PIX: 519.848.492-04 – CONTATO: 68 99234-8815