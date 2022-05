Concurso Marinha 2022: Sai edital para médicos em várias áreas

A Marinha do Brasil acaba de divulgar o edital do concurso no Diário Oficial da União que visa selecionar 25 vagas para o cargo de Médico em diversas especialidades. As vagas são destinadas a candidatos que desejam realizar carreira militar.

Os candidatos aprovados na seleção, participarão de um curso de formação, que compreende o período de adaptação de 3 semanas, além de uma etapa curricular. Do total de vagas, 20% destinam-se a candidatos negros.

A remuneração prevista para o cargo, durante a formação de adaptação será de R$ 9.070,60, que corresponde ao valor do soldo militar (R$ 7.315,00), o adicional militar (R$ 1.389,85) e o adicional por disponibilidade (R$ 365,75). Os aprovados também recebem durante a formação alimentação uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Vagas

As vagas para âmbito nacional serão para especialidades de Cardiologia (2), Clínica Médica (1), Endocrinologia/ Metabologia (1), Gastroenterologia (1), Geriatria (1), Medicina Intensiva (1), Nefrologia (1), Neurologia (1), Reumatologia (1), Cirurgia Geral (1), Cirurgia Torácica (1), Ginecologia e Obstetrícia (1), Pediatria (1) e Medicina de Emergência (1).

Já no âmbito regional, o quadro de médicos para o 2° Distrito Naval de Salvador/BA será para as especialidades de Anestesiologia (1) e Oftalmologia (1).