Concurso PRF: governo deve convocar excedentes em breve, diz ministro

Em reposta a seguidores, o ministro da Justiça, Anderson Torres, informou que a convocação dos 625 excedentes aprovados no concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal) deve acontecer em breve.

A convocação dos excedentes foi comentada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 3/5. Em conversa com apoiadores, o chefe do Executivo Nacional informou que são mais 625 excedentes tanto na PRF como na PF. Saiba mais aqui!

Tal medida só se tornou possível devido a aprovação do PLN 1/2022 no Senado Federal, que acrescenta R$ 2,57 bilhões ao orçamento da União.

O último concurso PRF foi realizado em 2021 e ofertou, ao todo, 1.500 vagas. Conforme apresentado no edital, os aprovados fizeram jus a salários iniciais no valor de R$ 9.899,88.

De acordo com dados da própria banca organizadora, o certame registrou, ao todo, mais de 300 mil inscrições, o que representou um aumento de 135% em comparação com o último edital (realizado em 2018).

Concurso PRF – novo edital para 5 mil vagas?

Foi encaminhado um novo pedido de concurso PRF para 5 mil vagas. No documento, o diretor-geral da Polícia Rodoviária, explicou que o motivo se deve ao projeto de reestruturação do órgão que está em tramitação.

Na reorganização está prevista a majoração do quadro legal de pessoal da PRF, o que possibilita a demanda por ampliação do efetivo.

O pedido, além do número de vagas, apresenta um possível cronograma de etapas e convocações. Saiba mais detalhes clicando aqui!

Resumo do concurso PRF